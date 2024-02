L’Equipe: la prossima Coppa d’Africa potrebbe svolgersi in estate

La prossima edizione della Coppa d’Africa potrebbe rappresentare un cambiamento significativo, poiché potrebbe svolgersi in estate anziché in inverno. Questa modifica potrebbe essere accolta con favore dai club europei, poiché non interferirebbe con le competizioni nazionali e continentali in corso durante l’inverno.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, c’è un accordo preliminare tra la Confederazione Africana (CAF) e la FIFA per questa modifica del calendario. Il Marocco è stato designato come paese ospitante del torneo, con le possibili date comprese tra metà luglio e metà agosto. Questa decisione

Fondata nel lontano 1957, la Coppa d’Africa tradizionalmente si è svolta in inverno per evitare le calde temperature del continente africano. Tuttavia, nel 2019 si è verificata un’eccezione in Egitto, quando il torneo si è tenuto dal 21 giugno al 19 luglio. Questa potenziale modifica al calendario potrebbe portare a una serie di considerazioni e adattamenti da parte degli organizzatori, dei giocatori e dei club coinvolti.