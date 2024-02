Il Mattino: Ecco come si è evoluta la giornata di ieri

Il quotidiano ‘Il Mattino’ riporta che oggi in edicola si raccontano ulteriori retroscena relativi alla giornata trascorsa ieri dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. A due giorni dal match contro il Barcellona, il numero uno della società partenopea ha deciso di ingaggiare il terzo allenatore esonerando Walter Mazzarri e annunciando Francesco Calzona, che resta anche commissario tecnico della Slovacchia.

La giornata di ieri può anche delineare gli equilibri attuali all’interno della società partenopea. De Laurentiis ha trascorso l’intera giornata all’Hotel Britannique, in compagnia del figlio Edoardo De Laurentiis, vice-presidente, di Sinicropi (compagno della figlia Valentina) e di Chiavelli, il responsabile dei conti. Questo gruppo ristretto riflette la dimensione della crisi in atto nel Napoli di De Laurentiis.

Nel frattempo, a Castel Volturno, Maurizio Micheli e Mauro Meluso, rispettivamente capo-scout e direttore sportivo, erano presenti per cercare di mantenere alto il morale. Hanno assistito all’ultimo allenamento di Walter Mazzarri e hanno seguito a distanza l’evolversi della situazione.

In serata è stato pubblicato il comunicato ufficiale riguardante il cambio di allenatore: “Ringraziamo Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nei cuori dei napoletani e della nostra famiglia. Benvenuto nuovamente a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti”.