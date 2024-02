L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul neo tecnico del Napoli Francesco Calzona. Secondo il quotidiano chi lo avrebbe mai pensato che questo uomo rude, molto legato a De Laurentiis più che agli allenatori che ha aiutato in questi anni, sarebbe rientrato alla base da capo allenatore. Eppure, lo merita. Ha aspettato in silenzio da ottobre per questa chiamata. Ha fatto una gavetta interminabile da assistente tecnico e collaboratore tattico fino a diventare il ct della Slovacchia. C’è gente che per arrivare in cima ha bisogno di una vita, di attese, di molti tramonti. Ecco, Calzona ha una gatta senza fine: l’uomo chiamato per salvare la stagione del Napoli e di De Laurentiis torna dopo aver risvegliato la Slovacchia portandola all’Europeo in Germania.