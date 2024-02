Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, ha parlato dopo le voci che circolano sull’esonero di Mazzarri.

Ecco le sue parole:

Non so come si possa arrivare ad una decisione simile a due giorni dal match contro il Barcellona. per me è da folli esonerare Mazzarri. Allora se la squadra non va, cambiamo ogni due per tre allenatore? La cosa surreale è che oggi Mazzarri ha diretto l’allenamento, domani chi lo farà? E poi chi sarà in conferenza stampa insieme al capitano?