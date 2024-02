Mazzarri a rischio esonero? De Laurentiis ha contattato un allenatore

La panchina del Napoli è traballante. L’arrivo di Mazzarri come post-Garcia non ha affatto migliorato la situazione critica della squadra. Gioco sporco e a tratti disorganizzato, difficoltà a trovare la via del gol e risultati altalenanti anche contro le squadre di bassa classifica: queste sono le principali cause della crisi azzurra che starebbero facendo riflettere De Laurentiis riguardo il futuro della squadra.

Ora è spuntato un nuovo nome: Francesco Calzona. Come riportato da SOS Fanta, sarebbe infatti il commissario tecnico della Slovacchia ad essere in pole position in caso di esonero per Mazzarri e ADL lo avrebbe già contattato in mattinata. Non si tratterebbe della prima esperienza a Napoli: fu infatti vice di Sarri e anche di Spalletti per la stagione 2021/22. Con lui potrebbe arrivare anche Marek Hamsik, probabilmente come membro dello staff.