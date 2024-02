In un’annata non particolarmente favorevole per il Napoli calcio, ci pensa la Gevi Napoli Basket a far sognare i tifosi. La squadra di Igor Milicic riesce a sconfiggere in finale di Coppa Italia l’Olimpia Milano e si aggiudica così il torneo, a 18 anni di distanza dall’ultima vittoria, sempre in Coppa Italia.