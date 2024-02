Due calciatori azzurri non vanno sotto la curva: questa la reazione dei tifosi

Alla fine di Napoli-Genoa il pubblico azzurro ha fischiato la squadra di Walter Mazzarri, reduce di un’altra prestazione sottotono. Dopo il triplice fischio come di consueto, i calciatori del Napoli sono andati sotto le curve per scusarsi, tranne due. I due calciatori rientrati direttamente nello spogliatoio senza salutare e scusarsi con i tifosi sarebbero Anguissa e Rrahmani. Magari all’interno dello spogliatoio si saranno confrontati tutti su quanto accaduto, con i due calciatori che erano molto delusi per non esser riusciti a vincere la partita. I tifosi partenopei però, non hanno gradito, e sono arrivati dei fischi anche per loro da parte della Curva B.