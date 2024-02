De Grandis: “Mazzarri si è adattato al 4-3-3. Kvara non è più quello dello scorso anno”

Stefano De Grandis, giornalista e telecronista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita Napoli-Genoa.

Queste le sue parole: “Spalletti ha creato un giocattolo pazzesco, facendoli giocare bene. Il rendimento di Simeone per esempio era molto positivo, ora non la prende mai neanche quando gioca dall’inizio. Con Mazzarri è andata anche peggio, si è abituato a un gioco che non è il suo. Il 4-3-3 non è il suo, l’ha fatto per accontentare De Laurentiis e dare continuità rispetto all’anno dello scudetto, ma senza conoscere particolarmente questo modulo, perché il Napoli non ha mai brillato. Se vai a vedere, tutte le azioni partono da Kvaratskhelia, ma sono tutte azioni personali: salta l’uomo e cerca il tiro, la dà all’altro solo quando lo triplicano. Resta un giocatore forte, non è un problema ma non è il giocatore dell’anno scorso che gira la mandata e gli altri scardinano la porta. Così tenta la giocata ma rimane fine a se stessa”.