Calzona dopo Mazzarri? Ha detto si, ma avrebbe il doppio incarico. Ecco cosa manca

Come riportato dal giornalista sportivo Matteo Moretto tramite il proprio profilo X(ex Twitter), durante questa mattina ci sono stati contatti tra lo staff di De Laurentiis e Francesco Calzona, commissario tecnico della nazionale slovacca che potrebbe diventare il prossimo allenatore del Napoli in caso di esonero per Walter Mazzarri.

L’ex vice di Sarri e Spalletti, che avrebbe già detto di si, è il primo nome nella lista dei possibili sostituti. L’unico momentaneo intoppo resta però quello della nazionale: in caso di accordo con ADL, Calzona dovrebbe infatti ricoprire sia il ruolo di ct della Slovacchia che di mister del Napoli e per farlo, secondo le parole di Moretto, c’è bisogno dell’ok della Federazione Slovacca. Dopodiché si potrà valutare, anche a seconda del risultato della partita contro il Barcellona, se effettuare questo cambio sulla panchina partenopea.