Marco Azzi, giornalista del quotidiano la Repubblica, ha espresso la sua opinione in merito alla prestazione del Napoli contro il Genoa.

Questo quanto si legge sul suo profilo X: “La pessima gestione del ritorno di Osimhen faceva immaginare una partita così, perché nel caos non si salva nessuno. Il Napoli non ha gioco e Mazzarri non ha soluzioni per il problema del gol. Ma i problemi in campo sono lo specchio dei gravi errori commessi fuori“.