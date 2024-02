CorSera – Il Napoli ha i numeri per superare il balbettante Barcellona

Il Corriere della Sera sottolinea le difficoltà del calcio italiano. Difficoltà che vengono mascherate bene, nonostante tutto si è riusciti a portare tre squadre nelle finali europee e più volte si è riusciti a superare le corazzate straniere nelle coppe europee. Anche il Napoli potrebbe fare bene contro il Barcellona. Ecco cosa ha scritto il quotidiano nel suo approfondimento:

“Siamo pieni di debiti, i campioni scappano, gli stadi sono fatiscenti, ma il nostro calcio sta ritrovando una dimensione europea. La prova sono le tre finali raggiunte lo scorso anno. La conferma è il primo posto nel ranking Uefa che porterebbe cinque squadre in Champions. Siamo diventati capaci di sfidare le regine d’Europa, che fatturano cinque, sei, dieci volte più delle nostre e ogni estate comprano i migliori. L’Inter a Istanbul ha messo in croce il City, la Lazio ha piegato il Bayern Monaco permettendosi il rimpianto di non aver segnato il 2-0. Non siamo i migliori, ma siamo bravi a nascondere sotto il tappeto le nostre miserie e a tenere botta con la forza delle idee e il lavoro sul campo degli allenatori. La crescita esponenziale della squadra di Simone Inzaghi mette in condizione di essere favoriti contro l’ostico Atletico Madrid del Cholo Simeone; il Napoli ha i numeri per superare il balbettante Barcellona di Xavi. E la Lazio può far male al Bayern con le ripartenze chirurgiche. Sino a poco tempo fa certe partite avrebbero avuto un pronostico chiuso. L’Europa non è più un tabu”.