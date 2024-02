L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’affluenza di tifosi che ci sarà quest’oggi allo stadio Maradona per Napoli–Genoa. Secondo il quotidiano saranno in cinquantamila i tifosi che questo sabato popoleranno il Maradona, sembrano sentinelle alla frontiera d’un sogno quasi utopico. E’ difficile, se non impossibile riafferrare l’Atalanta e/o il Bologna per quel posto, che sia il quarto o che sia il quinto, per andare in Champions League. Però bisogna almeno provarci subito, non c’è più tempo da perdere. E saranno lì, vada come vada, perché dopo aver gioito per un anno intero con quel calcio quasi irripetibile di Spalletti, dopo aver vissuto con i loro eroi, sanno e sentono che per uscire dagli equivoci e dalla malinconia è indispensabile un coro.