Intervistato ad il Mattino l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha detto la sua sull’ultima vicenda riguardante Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

“Al Napoli ed Il ragazzo per la gestione della situazione li giudicherei insufficienti entrambi, voto 5. La società per la stagione fatta sino ad ora, ed il ragazzo per lo scarso impegno profuso. Osimhen è andato via 10 giorni prima ed è tornato 4 giorni dopo, spero che almeno sia tornato con la testa giusta. Da capitano avrei detto sicuramente parole grosse ad Osimhen nello spogliatoio. La chiarezza è la prima cosa: lo avrei richiamato immediatamente all’ordine. Il calcio è un gioco di squadra ed anche Osimhen deve rispondere al gruppo”.