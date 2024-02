Xavi: “Turnover in vista della Champions? No, pensiamo solo al Celta”

L’allenatore del Barcellona, Xavi Hernandez, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Celta Vigo parlando anche del Napoli, prossimo avversario dei blaugrana agli ottavi di Champions League:

“Due gare importanti in pochi giorni: è così in ogni momento della stagione. Al Barcellona siamo obbligati ad avere successo. Se vogliamo puntare alla Liga domani devono essere tre punti, non possiamo fallire. Non dipendiamo da noi stessi, ma dobbiamo andare avanti. Penso ancora che possiamo finire bene la stagione. Vogliamo vincere e io ho questa sensazione: se non fosse così, prenderei decisioni drastiche”.

Se la partita di Champions col Napoli influirà sulle mie scelte di formazioni per domani?

“Non avrà alcuna influenza. Domani ci sono tre punti molto importanti in palio per il campionato: stiamo pensando al Celta, c’è tempo per pensare al Napoli”.