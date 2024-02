Mourinho, ecco cosa ha detto sui Friedkin

Nonostante la Roma, da qualche mese, sia ormai nelle mani di Daniele De rossi, Jose Mourinho fa ancora sentire la sua “presenza”. Il tecnico portoghese é ritornato a parlare dopo l’ingiusto esonero subito dopo la gara contro il Milan.

Ecco le sue parole:

Quest’anno non potrò accompagnare la Roma nelle fasi finali europee. Putroppo gente che di calcio comprendono poco non me lo ha permesso. Le competizioni europee sono la mia casa. Con squadre anche poco blasonate ho dimostrato di portarle in alto con duro lavoro e con la gestione, elemento che serve sia all’andata che al ritorno. Il prossimo anno ritornerò più forte di prima e mi riprenderò le mie soddisfazioni”