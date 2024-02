Modugno: “Il Napoli deve recuperare sette punti? Ecco cosa deve cambiare”

Il giornalista inviato di Sky Sport Francesco Modugno, è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e della sua situazione attuale.

Ecco le sue parole: “Ci sono sette punti da recuperare per il quarto posto: la qualificazione in Champions è l’obiettivo dichiarato da un Mazzarri che parla, d’ora in poi, di tutte finali. Sono tanti punti, ma non tantissimi. Il Napoli deve ritrovare consapevolezza, entusiasmo e compattezza con l’ambiente, che va e viene: è a singhiozzo un po’ da troppo. Il quarto posto rappresenta un a missione e quasi una necessità, per ciò che varrà dal punto di vista economico e perché potrà condizionare in termini di strategie e d’appeal il mercato. Il Napoli Campione d’Italia deve continuare a credere a questo obiettivo”.

Poi Modugno ha continuato: “Per valore assoluto io considero il Napoli più forte di tutti. Si devono conquistare 9 punti a beve? Sarà un mese determinante, non dimentichiamo il Torino: sono tutti avversari di assoluto livello, in grado di dare filo da torcere anche se una tacca sotto il potenziale del Napoli. Contro la Juventus in casa ci sarà una sorta di patrimonio emotivo da spendersi per ritrovare l’entusiasmo necessario a fare la rimonta. Ci saranno anche le due partite di Champions col Barcellona. L’obiettivo Mondiale per Club è complicato, ma resta vivo. Il Barcellona è forte, però attraversa un periodo complicato. Il Napoli deve restare ambizioso, perché ha un grande valore. Qualcosa deve cambiare soprattutto nella testa dei giocatori”.