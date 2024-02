Prima della conferenza stampa di Walter Mazzarri pre Napoli-Genoa il responsabile della comunicazione della SSC Napoli Nicola Lombardo ha rivelato delle novità in merito alle prossime conferenze stampa del mister. Ecco quanto detto:

“Il presidente lo disse già nell’ultima conferenza, esprimendo dubbi nel fare sempre conferenze stampa. Sono circa 110 conferenze stampa all’anno, che non si possono fare. A volte le faremo, altre volte no. Il mercato è finito, tutti sono rientrati. Per noi inizia un nuovo campionato e quindi è giusto che il mister parli, per le prossime vediamo. Pre-Cagliari già vi dico che non ci sarà perché il mister parlerà dopo il Genoa e poi prima e dopo il Barcellona e dunque salteremo il Cagliari”.