L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni post infortunio di Natan. Secondo il quotidiano il brasiliano scalda i motori e prova a riprendersi una maglia da titolare che gli manca dalla trasferta con la Roma. Il difensore azzurro si è gettato alle spalle l’infortunio patito a fine dicembre ed ha prenotato un posto al centro della difesa per domani contro il Genoa. Complice la squalifica di Juan Jesus e il ritorno della difesa a quattro, il principale indiziato per far coppia con Rrahmani è proprio il mancino brasiliano.