L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un retroscena riguardante Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano nonostante la maglia da titolare contro il Milan, il caso Zielinski non è rientrato. Il centrocampista polacco ha incontrato nuovamente mister Mazzarri, ed ha avuto un colloquio per la decisione in vista della gara con il Genoa. Il tecnico opterà per relegare in panchina il calciatore e forse lanciare dall’inizio Lindstrom. Ovvio, deciderà tra oggi e domani, ma sa bene che deve dare soddisfazioni aziendali. E De Laurentiis vuol capire se Traorè e Cajuste possono far parte del progetto Napoli nella prossima stagione.