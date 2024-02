Iannicelli: “Osimhen deve dimostrare di che pasta è fatto”

Peppe Iannicelli è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e in particolare della situazione di Victor Osimhen.

Ecco le sue parole: “I tifosi rimanderebbero a casa Victor Osimhen e non l’aspettano più a braccia aperte? In un matrimonio ci possono essere momenti di passione enorme e di amore smisurato, come anche dei momenti di incomprensione. Arrivati a questo punto, bisogna capire cosa si voglia fare: continuiamo ad andare avanti insieme almeno per il bene della famiglia, oppure no?”.

Poi Iannicelli ha continuato: “La verità è che Il Napoli ha bisogno di Osimhen e Osimhen ha bisogno del Napoli. La squadra deve centrare il quarto posto ed andare avanti in Champions League, mentre il giocatore nigeriano deve ribadire con i fatti di essere un top player in grado di aspirare a contratti ancor più importanti di quello che ha stipulato di recente con Aurelio De Laurentiis. Il Napoli gli garantisce un contratto faraonico, stratosferico e non so chi possa offrirgli di più. Ha ancora tanto da dimostrare”.