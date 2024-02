Iannicelli: “Gestione pessima del Napoli, quanto costava un Jet privato?”

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato di Osimhen e del suo rientro a Napoli a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “I tifosi lo stanno criticando per il suo atteggiamento ed il fatto di essere tornato soltanto ieri? Anche la gestione del Napoli del post-Coppa d’Africa, a mio avviso, è stata pessima. Non dico che Osimhen doveva rientrare dopo due ore dalla Finale col volo privato, ma già giovedì mattina avrebbe potuto salutare la famiglia per imbarcarsi su un jet. Si poteva trovare un compromesso, insomma”.

Poi Iannicelli ha continuato: “Il terminal dell’aeroporto di Istanbul è un vero e proprio crocevia, un hub internazionale dove passano persone in arrivo da tutto il mondo; è un luogo meraviglioso per trascorrere qualche ora tra un volo e l’altro, ma non per un atleta professionista che deve tornare in Italia per preparare delle gare di blasone. Non credo che un volo privato sarebbe costato chissà quanto… E’ un caso”.