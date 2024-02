FOTO- Feyenoord-Roma, l’omaggio dei tifosi olandesi ai napoletani

Ieri al De Kuip di Rotterdam si sono sfidate Feyenoord e Roma. L’andata dei playoff di Europa League è terminata sul risultato di 1-1. Si deciderà tutto all’Olimpico, ma ad attirare l’attenzione dei tifosi del Napoli non è certamente il match in sé. Infatti, Sky Sport ha immortalato dagli spalti dello stadio una bandiera che recitava, in italiano, “Napoli campione d’Italia, Ciro vive”, in riferimento a Ciro Esposito, giovane tifoso assassinato nel 2014 in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina.