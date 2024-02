L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano contro il Genoa potrebbe esserci il debutto in azzurro di Traorè, in panchina contro Verona e Milan. L’ivoriano è pronto per essere schierato nella formazione titolare sabato, nelle prove generali della Champions League. Zielinski è ai margini e si studiano soluzioni tattiche diverse. Traorè è una mezzala da uno contro uno, da triangolazioni e attacco dell’area avversaria con il dribbling, poi c’è la risorsa Lindstrom che si sta rivelando incisivo a gara in corso, acquisendo fiducia dopo i mesi complicati.