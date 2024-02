CdM – ADL è preoccupato per il prossimo anno. Il motivo

La vittoria dello scudetto nel 2023 ha lanciato il Napoli nell’olimpo delle grandi. Aurelio De Laurentiis ha potuto godersi gli ottimi risultati soprattutto dal punto di vista finanziario: importanti gli introiti ottenuti con i quarti di Champions e lo scudetto. Ora, il presidente del Napoli è preoccupato. Non è scontato riuscire a fare altrettanto quest’anno visti i risultati. Gli azzurri sono attualmente fuori da tutto in campionato, la corsa al quarto posto sembra non riuscire ad ingranare. La qualificazione in Champions League è di fondamentale importanza per le casse della società. Lo si legge sulle colonne dell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.