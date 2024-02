Svelato l’orario della conferenza di Mazzarri della vigilia di Napoli-Geona: i dettagli

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, presenterà domani venerdì 16 febbraio in conferenza stampa la partita Napoli-Geona, fissata per il giorno sabato 17 febbraio alle ore 15. Un match ostico contro una squadra non semplice da sconfiggere, che capita nel corso di un momento molto delicato, nel quale sono girate alcune voci a proposito di un nuovo ribaltone in panchina, e al quale seguirà la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. L’orario dell’evento è fissato per le ore 12:30. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale dell’evento.