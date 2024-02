Portanova: “Calo del Napoli? Secondo me è un problema mentale dei calciatori”

Daniele Portanova, ex difensore del Napoli e del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri. Ecco cosa ne pensa:

“Secondo me quest’anno nel Napoli è cambiato qualcosa nella testa dei calciatori, la mano di Spalletti è stata eccezionale per vincere lo scudetto, ma se non ripeti le stesse prestazioni nonostante tu abbia la stessa squadra allora vuole dire che il problema è mentale. Magari l’anno scorso erano più affamati, o magari sono stati leggermente presuntuosi perché l’anno prima erano stati troppo più forti degli altri. Ma la verità la sa solo il gruppo al suo interno, forse avranno influito anche i malumori sui contratti e sui rinnovi. Gilardino? Napoli è una piazza calda dove c’è pressione, ma anche Genova è un luogo che offre i suoi grattacapi. Sarebbe preparato per poter guidare una squadra come quella azzurra. Io ce lo vedrei bene ma dovrebbe trovare un ambiente carico e dove c’è entusiasmo, perché così si esalterebbe”.