KKN – Osimhen ha perso l’aereo! Rientro previsto nel tardo pomeriggio, i dettagli

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del ritorno di Victor Osimhen a Napoli. Secondo quanto riportato, l’attaccante nigeriano tornerà in città nel tardo pomeriggio. Motivo? Ha perso l’aereo. Il programma era quello di partire da Lagos e da lì raggiungere Istanbul, città dalla quale avrebbe preso il volo per Napoli. In questa prima tratta c’è stato un ritardo che ha impedito al bomber di poter prendere l’aereo mattutino che lo avrebbe fatto atterrare a Capodichino alle 8:20 circa. Al momento ci sono due ipotesi: prendere un aereo Istanbul-Napoli oppure raggiungere Roma e da lì giungere nel capoluogo campano.