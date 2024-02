Dalla Spagna – Il Barcellona monitora Kvaratskhelia per l’estate: i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia è finito nel mirino del Barcellona. A renderlo noto è la testata spagnola Mundo Deportivo, molto vicina alle vicende del club blaugrana. Secondo quanto riportato, i catalani sono a caccia di un’ala da 4-3-3 per l’estate, e tra i profili più graditi c’è quello del georgiano. In particolare, si fa riferimento a come il calciatore possa fare il grande salto dato che a Napoli percepisce uno stipendio piuttosto basso. Inoltre, ci si riallaccia alle parole del suo procuratore Mamuka Jugeli, secondo cui il suo assistito vorrebbe giocare in una squadra tra Barcellona e Real Madrid.