Corbo: “Il presidente deve intervenire nella situazione Osimhen. Per la Champions ci sono tre condizioni”

Il giornalista Antonio Corbo ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli sul caso Osimhen. Secondo Corbo nella situazione dovrebbe intervenire il presidente azzurro De Laurentiis, perché sembra strano il ritardo della punta. Ci sono per lui tre condizioni fondamentali per arrivare in Champions, che gli azzurri devono seguire pur di arrivare tra le prime 4. Queste le sue parole: “Giusto che ad intervenire nella situazione Osimhen sia il presidente De Laurentiis. C’è il dubbio di un colpevole ritardo. Il Napoli può ancora arrivare in Champions League, ma per farlo deve seguire 3 condizioni. La prima è che si utilizzi un modulo definitivo e che si indovini. La seconda è che il presidente deve concentrarsi sulla squadra, con un silenzio costruttivo, e non si concentri sullo stadio. La terza è che Osimhen si concentri su questo sogno e vada a coinvolgere i propri compagni, come accaduto lo scorso anno quando si è vinto lo Scudetto”.