Canovi: “In Italia c’è una crisi economica acclarata, il Napoli ad esempio ha speso grazie alla cessione di Elmas”

Il procuratore Dario Canovi ha parlato ai microfoni di Piazza Affari in onda su Tmw Radio, in cui ha parlato da vari argomenti. Tra quelli trattati troviamo il mercato di gennaio, dove ci si è soffermati sull’economia del calcio italiano e del Napoli, che ha speso solo grazie ai soldi guadagnati con Elmas, e dalla cessione estiva di Osimhen. Queste le sue parole: “In Italia in questo momento c’è una crisi economica acclarata. Grandi club nella sessione di mercato di gennaio non hanno speso nulla. Ad esempio il Napoli ha speso grazie alla cessione di Elmas, e soprattutto, contando sulla super cessione di Osimhen in estate”.