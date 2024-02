Bani: “Ho pessimi ricordi di Napoli-Genoa 3-0, ma da lì abbiamo costruito la nostra risalita”

Mattia Bani, difensore del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. In questa, ha ricordato l’ultima partita in cui ha sfidato il Napoli con i colori rossoblù (Napoli-Geona 3-0 del 15 maggio 2022, che condannò i liguri alla retrocessione in Serie B).

“Ho tanti ricordi pessimi. Ho la sensazione che in quella giornata fosse racchiusa tutta la nostra annata, sofferta e complicata per tanti motivi. Fu una giornata infinita, anche perché venni sorteggiato per l’antidoping. Aspettai con tanti pensieri tristi nella testa, ma la nostra rinascita parte da lì. Sono partiti due anni fantastici, siamo tornati in A dopo un solo anno. Poi in questo campionato abbiamo ottenuto risultati che vengono dati come scontati, ma per i quali c’è un grandissimo lavoro dietro”.