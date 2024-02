Varriale: “Osimhen in ritardo? La colpa non è sua ma di chi glielo consente”

Enrico Varriale, giornalista, ha scritto sul suo profilo X a proposito della vicenda legata al rientro di Victor Osimhen in Italia. In questo pensiero, riferisce come la responsabilità di queste situazioni non sia tanto del calciatore, ma di chi glielo permette. Di seguito, il tweet. “Partito una settimana prima per la Coppa d’Africa, avrebbe potuto giocare Torino-Napoli, torna in ritardo saltando probabilmente Napoli-Genoa. La colpa però non è di Osimhen, ma di chi glielo consente. Tanto poi le responsabilità del crollo del Napoli sono di Mazzarri, no?”



Partito una settimana prima per la #CoppaAfrica,avrebbe potuto giocare #TorinoNapoli,torna in ritardo saltando probabilmente #NapoliGenoa.La colpa però non è di @victorosimhen9 ma di chi glielo consente.Tanto poi le responsabilità del crollo di @sscnapoli sono di #Mazzarri,no? pic.twitter.com/ESnXLHGrHI — enrico varriale (@realvarriale) February 14, 2024