Top e Flop al Fantacalcio nelle prime 24 giornate di Serie A 2023 – 2024

Mentre il campionato di Serie A sta prendendo la direzione finale con i Nerazzurri a dominare incontrastati la classifica, il valzer dei voti al Fantacalcio continua fra top e flop, con diverse sorprese dei nuovi bomber nel palinsesto delle scommesse calcio sui siti di sport.



Il fantagioco più famoso al mondo e le quote dei singoli giocatori sono strettamente connessi, perché tutto può essere pronosticato e ogni simbolo va ad alzare o abbassare il voto finale tra bonus e malus: gol, assist, cartellini, rigori sbagliati, rigori parati e così via, tutto entra a far parte del fantavoto.



Ecco i migliori e peggiori calciatori del Fantacalcio nella stagione di Serie A 2023 – 2024.

Martinez domina con una media oltre il 9, ma chi sono i calciatori da 8?

Il campione del mondo argentino ha segnato 19 reti nelle sue prime 21 gare giocate, attualmente è il miglior giocatore in assoluto con una fantamedia di 9.6 e una media voto di 6.83.



Tra i top player che potrebbero insidiare il primato di Lautaro (ma senza lo stesso numero di partite) c’è Zurkowski a quota 8.9 di fantamedia con 4 reti realizzate nelle prime 5 gare. La sua media voto è 6.6.



Berardi nell’attesa del rientro dall’infortunio previsto per fine febbraio – inizio marzo, domina la classifica dei migliori fantacalciatori con una fantamedia di 8.19: sono 9 i gol segnati in 16 gare.



Anche Giroud si impone con la stessa identica fantamedia dell’attaccante del Sassuolo, ma i gol per l’attaccante rossonero sono 11 e 8 gli assist: un campionato strepitoso per il francese.



Chiudono questa prima parte della classifica dei calciatori al top Dybala e Thuram, che superano di poco la fantamedia dell’8.

I grandi flop del Fantacalcio 2023 – 2024: Immobile, Leao, Dia e Chiesa

Sulla pagina social Betfair Instagram sono riportate le grandi sfide del passato così come i grandi flop del momento e Ciro Immobile sta vivendo una delle sue stagioni più negative, perché nelle prime 17 gare disputate fino alla ventiquattresima giornata, non è riuscito ad arrivare in doppia cifra e presenta un misero bottino di soli 6 gol. I fantallenatori che si sono indebitati per acquistarlo stanno ancora maledicendo l’asta.



Un altro grande flop è Dia della Salernitana, che ha deluso le aspettative con una media voto di 5.9 e soltanto 4 gol nelle prime 15 gare disputate. La sua media fantavoto di 6.67 non è male, ma quanto l’avete pagato?



Anche Chiesa ha deluso profondamente i suoi fantallenatori, un calciatore pagato sicuramente a caro prezzo, che presenta una media voto di 6.33 e soltanto 6 gol in 18 gare: e pensare che quest’anno è stato collocato tra gli attaccanti.



L’ultimo flop è Rafael Leao, che in 20 gare ha segnato soltanto 3 gol per una media voto di 6.38 ma attenzione: il portoghese ha il vizio dell’assist. Infatti, nelle gare giocate può vantare 7 assist per una fantamedia che supera il 7: flop ma non troppo.