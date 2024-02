Napoli-Geona sarà diretta da Sacchi di Macerata. Valeri al Var

Sono state effettuate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la partita Napoli-Geona, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, che andrà in scena il giorno sabato 17 febbraio alle ore 15. La gara sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Verrà assistito dai guardalinee Preti e Garzelli, mentre il quarto uomo sarà Rutella. Il Var sarà presieduto da Paolo Valeri della sezione di Roma 2, ad assisterlo ci sarà Marini. Di seguito, la designazione completa.

NAPOLI – GENOA Sabato 17/02 h.15.00

SACCHI

PRETI – GARZELLI

IV: RUTELLA

VAR: VALERI

AVAR: MARINI