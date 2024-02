Lo Monaco: “Incredibile ciò che è successo, non si può sopportare”

Il ds Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Crc per parlare della situazione attuale del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli dopo la vittoria dello scudetto aveva una grande prospettiva. Si nasconde dietro una gestione amministrativa perfetta, tanto di cappello, ma gli utili prodotti non sono serviti per migliorare la struttura del Napoli. Ora il Napoli langue in una posizione di classifica e questa sarebbe l’ultima cosa, ma continua la confusione totale. Avrà speso dei soldi a gennaio, ma il difensore centrale? Non è stato tamponato laddove c’era il problema. In tutto questo tempo ci sono stati gli utili, perché il Napoli non è stato dotato di una struttura anche per il settore giovanile? Se fra qualche mese ti sfrattano da lì non hai il tempo di fare un centro sportivo nuovo”.

Poi Lo Monaco ha continuato: “Il Napoli nono in classifica? Posare le armi a metà campionato è veramente incredibile, non si può sopportare. Ora il Napoli è un po’ attardato, ma il Napoli l’obiettivo ce l’ha e deve lottare per entrare tra i primi quattro. Andare a pensare all’anno prossimo con un quarto posto da raggiungere, con gli ottavi di Champions League ancora da giocare, è da pazzi. Per la prossima stagione? I risultati parlano chiaro, parla chiaro anche l’assunzione di colpa fatta dalla società. Il Napoli si è ritagliato un posto tra le prime in Europa e deve avere una struttura tecnica di livello per continuare ad essere tra i primi posti europei. Non intendo solo l’allenatore, ma uno staff di spessore. L’obiettivo della società deve essere quello di individuare i profili giusti e di livello che possono far ripartire il Napoli”.