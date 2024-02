Coppa d’Africa, svelato l’11 del torneo. Assente Osimhen

È appena stata svelata la top 11 della Coppa d’Africa da poco conclusasi in Costa d’Avorio. A questa, hanno partecipato i due calciatori del Napoli Victor Osimhen e Andrè-Frank Zambo Anguissa, rispettivamente con Nigeria e Camerun. Tuttavia, nessuno dei due è stato inserito nell’11 ideale per la Caf. In particolare, in questa formazione rientra un solo “italiano”, ovvero Ademola Lookman dell’Atalanta, connazionale di Osimhen e trascinatore delle Super Aquile, fermatesi in finale contro i padroni di casa.