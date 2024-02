Comune di Napoli, Ass. Ferrante: “Maradona in corsa per Euro2032, ma serve un programma di ristrutturazione”

Emanuela Ferrante, assessora allo sport del comune di Napoli, è intervenuta nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della possibilità che lo stadio Diego Armando Maradona venga escluso dai 5 scelti per Euro 2032, competizione che verrà ospitata dall’Italia insieme alla Turchia.

“Ho parlato con il Ministro Abodi ieri al convegno di presentazione degli Europei di scherma a Napoli, lo stadio di Napoli è ancora in corsa, anche se manca un programma da parte di privati quindi del Calcio Napoli. Ribadisco che al comune non è stato mai presentato un programma di ristrutturazione. Ci vogliono notevoli milioni di euro per farlo e non c’è possibilità di un aiuto dal governo per ristrutturare gli stadi in Italia. Dal comune c’è disponibilità ma si attende il programma anche se poi per realizzare il diritto superficie il fondo immobiliare, vedi fondo INVIMIT e fondo Napoli, priverebbero il comune stesso di una quota di proprietà. La compartecipazione del Napoli e degli altri investitori riguarderebbe anche la rivalutazione e utilizzo dello stadio per altri usi, questo competerebbe poi non più a noi ma anche ad altri soggetti”.