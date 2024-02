Antonio Floro Flores ha parlato della sconfitta del Napoli a Radio CRC.

Ecco le parole dell’ex attaccante di Napoli e Sassuolo: “Il Napoli non meritava di perdere contro il Milan, sconfitta ampiamente immeritata per quanto si è visto in campo. Non può essere sempre colpa dell’allenatore, credo che le scelte di Mazzarri siano state giuste ieri”.