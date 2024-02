FOTO – Geolier a telefono con un ex azzurro! Lo scatto è virale

A Sanremo, tra critiche ed elogi (purché se ne parli, insomma), impazza il fenomeno Geolier. Il rapper nato nella periferia Nord di Napoli ha trionfato nella serata dei duetti con un medley dal titolo “Strade”, accompagnato da Guè, Luchè e Gigi D’Alessio.

Tanta la gioia per la sua vittoria, nonostante la pioggia di fischi durante l’esibizione finale. Molti si sono congratulati con lui. In particolare, l’ex calciatore del Napoli Lorenzo Insigne ha chiamato il rapper e ha poi postato uno screen della videochiamata sui social. Lo scatto, in cui era presente anche Gigi D’Alessio, è poi diventato virale.