L’ex giocatore Fulvio Collovati è intervenuto a Televomero alla trasmissione Giochiamo d’Anticipo: “Conferenza stampa di De Laurentiis? Sembrava dicesse ‘io sono io e voi non siete un ca**o’. Voglio capire cosa è successo, il presidente è andato a ruota libera, tanti si sono comportati da cagnolini.

Voglio dire una cosa: hai vinto lo scudetto con 16 punti di anticipo tre mesi prima, possibile che arrivi al 12 maggio per trattare il rinnovo di Spalletti? E’ questo l’errore che ha commesso De Laurentiis. Che fai gli mandi una pec? Ma che rapporto umano c’è? A marzo dovevi muoverti per trattare il rinnovo, non il 12 maggio con una fredda pec, ma che caz*o è la pec? Allora pure i rinnovi li tratti con le pec o parli coi procuratori?”.