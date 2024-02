Impallomeni: “A Milano il Napoli si gioca parecchio, vincere contro il Milan a San Siro aprirebbe nuovi orizzonti”

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, nel corso del programma Maracanà. Si è parlato di varie cose, tra cui la sfida di domenica sera tra il Napoli di Walter Mazzarri e il Milan di Stefano Pioli a San Siro. Queste le sue parole: “Il Napoli domenica si gioca parecchio, servirà molto di più però. Serve un’offerta di gioco diversa, non si può pensare di difendersi ad oltranza. Al Napoli serve una sliding doors che cambi l’inerzia della stagione. Una vittoria a San Siro contro il Milan ti apre nuovi orizzonti. Puoi anche perdere a Milano, ma deve rispondere all’appello se vuole lottare per un posto in Champions”