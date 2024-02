Graziani: “Marotta il migliore, che colpo Zielinski a zero!”

Ciccio Graziani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del nuovo acquisto nerazzurro Zielinski. Ecco cosa ne pensa:

“Zielinski voleva rinnovare col Napoli, ma il presidente gli ha offerto meno di quello che prendeva l’anno prima e lui gli ha detto di no. Di conseguenza se n’è andato per la sua strada, rifiutando anche l’Arabia. Oggi Zielinski diventerà un giocatore dell’Inter ma questo non elimina il fatto che lui è un ragazzo eccezionale, un giocatore straordinario e che farà di tutto per far vincere il Napoli. Marotta è tra i più bravi d’Europa, prendere Zielinski a zero non è da tutti. Colpo da maestro!”.