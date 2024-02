Zielinski all’Inter guadagnerà meno che al Napoli: il motivo della scelta

Piotr Zielinski presto diventerà un nuovo calciatore dell’Inter.

Al termine di questa stagione con il Napoli, il centrocampista si passerà in nerazzurro nonostante da ADL sia arrivata un’offerta di rinnovo.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

“Il centrocampista si legherà all’Inter fino al 2027 (con opzione per la stagione successiva) e, inizialmente, prenderà meno rispetto a quello che gli aveva offerto De Laurentiis ma la trattativa con il Napoli non è mai davvero decollata: dopo che in estate il centrocampista aveva rifiutato le lusinghe dell’Arabia Saudita, ha maturato la decisione di restare nel nostro campionato ma in una società dove a 30 anni possa trovare nuovi stimoli”.