Ventura: “Calciomercato Napoli? Mi lascia perplesso. Vi spiego”

Gian Piero Ventura è stato intervistato a Il Mattino. L’ex allenatore del Napoli ed ex ct della Nazionale ha lasciato un commento, tra le altre cose, sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Come lo giudico? È una domanda impropria. Se si riferisce a quest’anno dico che è stato fatto un mercato di sopravvivenza, ma se proiettato nel futuro mi lascia perplesso. I giocatori che sono arrivati oggi l’anno scorso non sarebbero stati presi molto in considerazione.

Penso a Ngonge del Verona che vedo un po’ anarchico, sebbene abbia personalità e buoni numeri: in un gioco organizzato ritengo che avrebbe avuto bisogno di tempo per calarsi nella parte. Non conosco Dendonker, ma mi sembrano giocatori che prendi se cerchi di… barcamenarti. Altra cosa invece per un Napoli che ha dominato il campionato ed ancora di più se si considerano le ambizioni del club”.