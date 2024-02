KKN – Nuovo centro tecnico Napoli, il progetto di AdL: 12 campi, forestiera e centro medico

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’idea di Aurelio De Laurentiis di voler costruire un centro tecnico di proprietà. Secondo quanto riportato, si pensa di realizzare un progetto sulla falsariga del Viola Park realizzato da Rocco Commisso per la Fiorentina. Questo avrebbe 12 campi di calcio e la forestiera, con la quale attirare un numero sempre più alto di giovani. Inoltre, vorrebbe costruire un centro medico, come la Juventus ha fatto con la Continassa, nel quale poter svolgere le visite mediche dei vari calciatori.