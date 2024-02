Biasin critico: “Il mercato del Napoli è stato insufficiente, vi dico”

Fabrizio Biasin, direttore di Libero, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Sul Napoli ho un parere negativo, merita voto 5. C’è stata una bulimia di prendere il più possibile forse per lasciarsi alle spalle questi primi 4 mesi di stagione. Mi è parsa una corsa disordinata. Osimhen l’anno prossimo andrà via e nel frattempo i partenopei hanno venduto anche bene. De Laurentiis non è che abbia speso. Hanno preso giocatori qua e là andando a raddoppiare le scelte in alcune zone, senza però rinforzare la difesa, il problema principale”.