Serie A, l’Ad De Siervo: “Supercoppa, bilancio ottimo. Charter per i nostri tifosi dalla prossima edizione”

Intervistato a In campo con Pardo su Radio 24, Luigi De Siervo ha parlato dei risultati economici della Supercoppa italiana. L’ad della Lega Serie A ha spiegato l’importanza di tenere all’esterno le coppe e di cercare comunque di venire incontro ai tifosi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il bilancio della Supercoppa a quattro squadre è ottimo. Pensavamo ci fosse bisogno di più tempo per metterlo a punto, ma abbiamo ottenuto subito ottimi risultati di ascolto, con Napoli-Inter che ha battuto la finale scorsa, Inter-Milan, che sulla carta avrebbe dovuto raggiungere un’audience maggiore. Per crescere la Serie A deve concentrare i propri sforzi in un’ottica internazionale. Dobbiamo essere sempre più presenti sui mercati ad alto potenziale. Oggi è l’Arabia Saudita, in passato è stata la Cina e prima ancora gli Stati Uniti. Giocare partite ufficiali all’estero è oramai una prassi consolidata per tutte le grandi leghe, non soltanto calcistiche, lo fanno anche la NFL e l’NBA senza nessuna polemica. Non vogliamo trascurare i nostri tifosi per cui per la prossima edizione ci impegneremo a sostenere anche economicamente dei charter perché il calore che riescono a esprimere i nostri tifosi è unico – annuncia il dirigente -. Questa formula della “inal four ci ha consentito di presentare 4 squadre, 4 città , 4 brand, 4 sistemi di gioco diversi. Solo giocando all’estero nei nuovi mercati e soprattutto andando incontro ai nuovi tifosi riusciremo a far crescere la Serie A”