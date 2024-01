Clamoroso Klopp, lascerà il Liverpool in estate: “Amo tutto di questo club”

Annuncio a sorpresa che sconvolge la Premier League e i suoi tifosi. Il Liverpool, con un comunicato, annuncia l’addio dell’attuale tecnico in estate.

La nota ufficiale del club:

“Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool al termine della stagione dopo aver informato la proprietà della sua volontà”. Klopp, anni 56, è alla guida del Liverpool dal 2015 e, dunque, lascerà dopo nove stagioni in Inghilterra. Coi Reds ha conquistato, tra le altre cose, la Champions League nel 2019 e la Premier League nel 2020.”

Le parole di Klopp:

“Lascerò il Liverpool alla fine della stagione. Capisco che sarà uno shock per molte persone in questo momento, quando lo sentirete per la prima volta. Ovviamente posso spiegarvelo, o almeno provare a farlo. Amo assolutamente tutto di questo club. Amo la città, i tifosi, la squadra e lo staff. Tutto. Ho dovuto comunque prendere questa decisione: sono a corto di energie. Non ho problemi adesso, penso di saperlo da tempo, che prima o poi avrei dovuto annunciarlo. Sto assolutamente bene in questo momento, ma so anche che non posso continuare a lavorare ancora, ancora e ancora. Dopo tutti questi anni insieme, dopo tutto il tempo speso, dopo tutto quello che abbiamo passato, dopo tutto il rispetto e l’amore cresciuti per voi, posso solo dirvi la verità. E questa è la verità.”

Chissà che Aurelio De Laurentis non possa fare un tentativo per portarsi all’ombra del Vesuvio l’allenatore tedesco. Tutto dipenderà dove il “traghettatore” Walter Mazzarri porti il suo Napoli a fine campionato.