Ferrara: “Napoli è una grande sfida per Perez. Vi dico cosa ne penso”

Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex difensore di Napoli e Juventus ha detto la sua su Nehuen Perez, vicinissimo al Napoli, e ricordato la partita per il suo addio al calcio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Perez? Gioca nel nostro campionato e questo è già un fatto positivo, questo può essergli d’aiuto, per il ragazzo è una grande sfida. La difesa del Napoli, orfana di Kim, aveva bisogno di un rinforzo e questo è un giocatore importante. Modulo? Le cose stanno cambiando, Perez ha molto più minutaggio rispetto ad Ostigard e quindi ha più esperienza.

La mia partita d’addio? Tutti li per Diego, per me è stato un onore. Diego e Napoli si sono sposati in un modo perfetto, entrambi hanno avuto il loro momento di massimo splendore quando sono stati insieme”.