Repubblica – Lazio-Napoli, problemi di rosa per Mazzarri: le ultime

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra in vista del match di campionato contro la Lazio. Secondo il quotidiano Walter Mazzarri è alla ricerca di una soluzione tattica per affrontare i biancocelesti di Sarri viste le pesantissime assenze che stanno caratterizzando la stagione del Napoli. Dagli assenti per la Coppa D’Africa agli squalificati Kvaratskhelia e Simeone. Mazzarri dovrà schierare Politano e Raspadori dal primo minuto.

Possibile esordio anche per il neo acquisto Cyril Ngonge, in ballottaggio con Lindstrom.